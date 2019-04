Mietpreise sind seit 2018 um 10 Prozent gestiegen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Wohnungsmieten sind in den letzten zwölf Monaten in Luxemburg um satte zehn Prozent gestiegen. Für Häuser um mussten Mieter rund 16 Prozent mehr zahlen. Das zeigt eine Studie des Immobilienportals atHome.lu, die zwischen März 2018 und März 2019 durchgeführt wurde. In einer Pressemitteilung erklärt das Unternehmen die Entwicklung mit «einem deutlichen Anstieg der Mieten im Frühjahr und Sommer 2018». Die Miete einer Wohnung mit zwei Schlafzimmern kostet durchschnittlich 1660 Euro pro Monat.

Allein das Zentrum des Landes macht 65 Prozent der zu vermietenden Immobilien aus. «Hohe Mietpreise sind daher weitgehend auf die geografische Lage zurückzuführen», betont das Immobilienportal. Auf der Webseite liegt der durchschnittliche Kaufpreis einer Wohnung im März 2019 bei 485.826 Euro, der eines Hauses bei 812.624 Euro.

Große Unterschiede in Luxemburg

Diese Zahlen sollten jedoch mit Vorsicht betrachtet werden: «Die Studie basiert auf dem Preis der Anzeigen und nicht auf dem tatsächlich gezahlten Preis. Verhandlungen können den Kaufpreis um fünf bis zehn Prozent drücken», erklärt Julien Licheron von der Beobachtungsstelle für Wohnraum.

Die Preise der zum Verkauf stehende Wohnungen sind laut der Studie in einem Jahr um zwölf Prozent gestiegen, die für Häuser um elf Prozent. Während sie sich im Zentrum des Landes wenig verändert haben, sind sie im Osten um sieben Prozent und im Westen um vier bis acht Prozent gestiegen. «Dieser Trend steht im Einklang mit unseren Schätzungen, die einen Anstieg von etwas mehr als sechs Prozent im ganzen Land erwarten lassen», ergänzt Licheron. Der neue Bericht der Beobachtungsstelle für Wohnraum für das Jahr 2018 wird in den kommenden Wochen veröffentlicht.

(Marion Mellinger/L'essentiel)