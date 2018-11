Boni für Manager? «Join» weist CSV-​​Kritik zurück

Der Luxemburger Mobilfunkprovider Join, zuletzt mehrfach in den Negativschlagzeilen, hat am Freitagnachmittag auf die neuerlichen Vorwürfe der CSV reagiert.

In einer dringlichen parlamentarischen Anfrage behaupten die CSV-Abgeordneten Diane Adehm und Laurent Mosar am Freitag, dass die früheren Manager der Join-Gruppe – trotz der finanziellen Misere des Unternehmens – Boni kassiert haben. «Wie wir erfahren haben, wurden an die ehemaligen Führungskräfte der Gruppe Join noch 2018 Boni ausbezahlt», heißt es in der Anfrage an Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP). «Kann uns der Minister die Beträge nennen, die diesen Managern bewilligt wurden?»

Variabler Gehaltsteil nie ausbezahlt

Join ist seit 2017 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Luxemburger Post-Gruppe, bereits seit 2013 besaß die Post die Hälfte der Anteile beim Mobilfunker. Doch Join konnte sich auf dem Markt in Luxemburg und Belgien nicht behaupten. Das Unternehmen habe seit 2013 Verluste in Höhe von 50 Millionen Euro angehäuft, moniert die CSV. Hinzu kämen die Einbußen bei der Join Infrastructure SA.

Join weist die Behauptungen der CSV vom Freitag kategorisch zurück. «Join dementiert ausdrücklich, dass 2018 ein Bonus an die ehemaligen Manager der Gruppe Join ausbezahlt wurde. Gleiches gilt für die Vorjahre.» Der in den Arbeitsverträgen der Ex-Bosse vorgesehene variable Teil ihrer Gehälter sei nie fällig geworden, «da die gesetzten Ziele nicht erreicht wurden».

Das Unternehmen bedauerte das Vorgehen der CSV, welches «dem wirtschaftlichen Renommée des Unternehmens ernsthaften Schaden zufügen könnte».

(L'essentiel)