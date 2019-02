Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Antiquitäten und moderne Kunst

Am kommenden Wochenende findet in der Luxexpo The Box die «Antiques & Art Fair Luxembourg»-Messe statt. Die Aussteller bieten unter anderem Silberwaren, Gravuren, moderne und zeitgenössische Kunst, Teppiche sowie weitere Schmuckstücke. «Es ist eine Reise durch verschiedene Zeitalter, vom Mittelalter bis hin zum Industriezeitalter», sagt Pierre Bourgeois, einer der drei Kunstexperten, der an der Messe teilnimmt.

Autofestival

Das Autofestival, dessen 55. Auflage am kommenden Montag endet, zieht alljährlich zahlreiche Besucher an. In diesem Jahr ist bei Autopolis der Opel GT X Experimental der große Hingucker.

Akustisches Konzert im Casino 2000

Dreißig Jahre ist es bereits her, dass Roch Voisine mit seiner Hitsingle «Hélène» bekannt wurde. Am Freitagabend bringt er seine Songs in einem Akustik-Live-Set im Casino 2000 in Bad Mondorf auf die Bühne.

Weinmesse in der Luxexpo The Box

Vom 31. Januar bis zum 3. Februar findet in der Luxexpo The Box die 14. Ausgabe der Messe der Weine aus Bordeaux und Aquitanien statt. Über 30 französische Aussteller präsentieren dort ihre besten Produkte. Besucher können die besten Weine aus den Regionen rund um Bordeaux genießen. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, von 11 bis 21 Uhr und Sonntag, von 11 bis 18 Uhr.

Das Comeback einer legendären Hip-Hop-Band

Am kommenden Freitag steht die französische Hip-Hop-Band Sniper in der Rockhal auf der Bühne. Sieben Jahre nach der Veröffentlichung von «À toute épreuve», kehren die Rapper mit einem neuen Album «Personnalité Suspecte Vol. 1» zurück.

Theaterimprovisation im Luxemburger Tramsschapp

Am Samstagabend, um 19.30 Uhr, findet zum allerersten Mal eine Begegnung zwischen dem Verein «Groupement des Improvisateurs Professionnels du Luxembourg» und der «Paris Impro»-Theatertruppe statt.

Heavy Metal im Atelier

Die schwedisch-dänische Metal-Band Amaranthe stand immer wieder als Open-Act für Powerwolf im Rahmen ihrer Europa Tourneen auf der Bühne. Am Sonntagabend tretet die Band jedoch als Headliner auf. Der Musikstil von Amaranthe setzt sich aus vielen Elementen unterschiedlicher Metalgenres zusammen, die mit Pop-ähnlichen Refrains kombiniert werden – so auch die Single «Countdown».

