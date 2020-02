Wieder Starkwind-​​Alarm in Luxemburg

Nach den Stürmen Ciara und Dennis könnte der zunehmende Wind an diesem Donnerstag wieder im ganzen Land für Gefahren sorgen. MeteoLux hat eine Warnung für den Zeitraum von Donnerstagabend (20 Uhr) bis Freitagmorgen (3 Uhr) herausgegeben. Der Meteorologen rechnen mit Böen zwischen 70 und 80 Stundenkilometern. Die stärksten Böen werden an exponierten Stellen beobachtet, so die Experten am Findel.

Auch Schnee könnte - in kleinen Mengen - in der Nacht hinzukommen, warnt MeteoLux. Die Temperaturen werden zwischen null und zwei Grad schwanken, am Freitagmorgen können die Temperaturen auch unter den Gefrierpunkt fallen. Tagsüber steigen die Werte dann wieder auf vier bis sieben Grad.

Auch die folgenden Tage könnten mit erwarteten Böen von 50 bis 60 Stundenkilomtern am Samstag und Sonntag ungemütlich werden. Erst zum Wochenbeginn soll sich die Lage wieder entspannen.

(L'essentiel)