Stillgelegte Ampel beunruhigt Anwohner

«Eine Zeitbombe»: Mit diesem Begriff beschreibt Antoine* die Lage auf der N10 in Echternach. Seit einigen Jahren ist nämlich an der Hauptkreuzung der Gemeinde – an der sich ebenfalls ein Zebrastreifen befindet – eine Verkehrsampel außer Betrieb genommen worden. Nun fürchtet der Anwohner um die Sicherheit der Fußgänger – insbesondere die der Schüler und älteren Menschen, die diese Straße regelmäßig überqueren. «Auf dieser Straße herrscht Hochbetrieb. Es handelt sich hier um die Hauptstraße, die nach Deutschland führt. Ich habe Angst, dass es an dieser Stelle zu Unfällen kommen könnte», sagt er.

Auf Nachfrage von L’essentiel, verteidigte der Bürgermeister Echternachs, Yves Wengler (CSV), die Entscheidung des Gemeinderats. «Autofahrer mussten zuvor mit langen Staus kämpfen. In Spitzenzeiten brauchten sie mit etwa eine halben Stunde, um durch Echternach zu fahren», erklärt er. Einige Maßnahmen seien ergriffen worden, um die Situation zu verbessern. Nicht nur die Verkehrsampel sei außer Betrieb gesetzt worden, sondern auch die Vorfahrt sei geändert und eine Einbahnstraße eingeführt worden, um die Gefahr zu verringern. Aus Richtung Luxemburg sei ein Stoppschild aufgestellt worden.

Als Wengler auf eine mögliche Unfallgefahr angesprochen wurde, wies er darauf hin, dass eine Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe der Schule errichtet worden sei, sodass die Schüler nicht mehr über die Kreuzung gehen müssten. Andere Fußgänger, insbesondere ältere Menschen, seien dazu aufgefordert, die anderen Fußgängerüberwege zu nutzen, «auf denen weniger Verkehr herrscht».

*der Name wurde von der Redaktion geändert

(ol/L'essentiel )