Kinder können ihr sportliches Talent testen

In dieser Woche wimmelt es in der Coque nur so vor Kindern im Alter von sieben bis acht Jahren. Sie alle tragen weiße T-Shirts mit der Aufschrift «Wibbel an Dribbel». Bei der vom Sportministerium organisierten Veranstaltung geht es darum, dass sich die Kids in den verschiedensten Sportarten ausprobieren können.

Zwölf Sportverbände sind vor Ort, um ihr Angebot zu präsentieren und natürlich auch, um die Kleinen zu beaufsichtigen. Es werden in diesem Jahr 2750 Kinder aus 56 Gemeinden erwartet. Wegen des großen Andrangs müssen einige Veranstaltungen nach Hesperingen, Mersch und Redingen verlegt werden.

Die «Wibbel an Dribbel» strotzt nur so vor verschiedenen Angeboten. Vom Basketball spielen bis Trampolin springen ist alles für die kleinen Nachwuchssportler dabei. Die Veranstaltung gebe «den Kindern eine Kostprobe, und sie haben die Möglichkeit, mit Profis zu trainieren», sagt ein Sportlehrer aus Colmar-Berg.

(Séverine Goffin/L'essentiel)