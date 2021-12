Japan-​​Restaurant öffnet nach der Überflutung wieder

«Sogar der zwei Meter hohe Kühlschrank in der Küche wurde umgeworfen». Fünf Monate später kann Hajime Miyamae es immer noch nicht fassen. Sein Restaurant im Stadtteil Grund ganz in der Nähe des Alzette-Ufers wurde von den Überschwemmungen im vergangenen Juli schwer getroffen. Hajime spürte, dass die Situation im Laufe des Abends immer schwieriger wurde. So sehr, dass seine letzten Gäste das Lokal nicht mehr durch den Haupteingang verlassen konnten, weil das Wasser so hochgestiegen war.

«Ich habe die Stühle auf die Tische gestellt, wichtige Dokumente mitgenommen und den Strom abgestellt. Dann sind wir alle in den zweiten Stock gegangen», dort wohnt Hajime. «Ich hatte 1992 schon einmal die Erfahrung gemacht, dass das Wasser 70 Zentimeter hochstand. Ich dachte, dass ich wieder Zeit haben würde, um die Ausrüstung herauszuholen. Aber es ging alles so viel schneller».

«Es war eine Katastrophe, wirklich schockierend. Ich konnte mir das nicht vorstellen.» Das gesamte Restaurant wurde von den Fluten verwüstet. «Alles war weg», erinnert sich Hajime. Sein 1988 eröffnetes Lebenswerk: das erste Lokal mit japanischer Küche in Luxemburg – einfach weggespült. «Ich war niedergeschlagen, es war grauenhaft.», berichtet der Gastronom. Er habe sogar ans Aufhören gedacht. Aber nach Corona und den Überschwemmungen einfach das Handtuch zu werfen, das sei alles andere als japanisch. «Ich wollte nicht gehen, ohne mich wenigstens von meinen Stammgästen zu verabschieden, von denen einige schon seit drei Generationen kommen», erklärt der 64-Jährige.

Von Solidarität und Hilfe

Also gibt er nicht auf und macht sich trotz der immensen Schäden an den Wiederaufbau: «Ich habe mich entschieden, weiterzumachen und habe meine Bank angerufen. Das Vertrauen, das sie mir entgegenbrachten, hat mich angespornt und motiviert». «Freunde haben mich unterstützt, einer hat eine professionelle Putzkolonne geschickt. Das hat mir sehr geholfen». Aber bevor Hajime mit dem Bau beginnen konnte, brauchte er Gutachten für Hilfsgelder und Versicherungen. «Wir wussten sehr schnell, dass wir staatliche Unterstützung bekommen würden, das war eine sehr gute Nachricht», sagt Hajime. Auch während der coronabedingten Schließungen hatte er Hilfen von der Regierung erhalten, was ihn ebenfalls motiviert habe.

Es sei kompliziert gewesen, den Papierkram zu bewältigen. Es habe eine ganze Weile gedauert und so konnten die Arbeiten erst in der zweiten Septemberwoche starten. Jetzt aber präsentiert sich das Kamakura in einem neuen Gewand. Eine neue, schalldämpfende Decke wurde eingebaut. Die neue Beleuchtung, die an japanische Schwerter – Katanas – erinnert, ist ein echter Hingucker geworden. Dazu bringt eine bepflanzte Wand frischen Wind in den traditionsreichen Gourmettempel. Den Gästen wird zum Flut-Comeback am Mittwoch somit einiges geboten.

Auf bekannte Gesichter müssen Stammgäste allerdings nicht verzichten: Von den sieben Angestellten des Restaurants seien zwei seit 30 Jahren dabei und zwei seit rund 20 Jahren. Auch die Speisekarte bleibt unverändert. Sehr zur Freude der Japan-Fans, die seit 30 Jahren in den Grund pilgern, um traditionell japanisch zu speisen.

