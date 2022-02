«Großes Interesse in Luxemburg an Raumfahrt»

L'essentiel: Wie finden Sie es, dass sechs Luxemburger unter den 1361 Europäern sind, die sich als Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation bewerben?

Dr. Marc Serres: Das ist eine Überraschung. Wir waren bereits von der Anzahl der Kandidaten (65) überrascht. Es ist ein positiv, dass eine große Anzahl von Bewerbern für die nächste Phase übrig geblieben ist. Das hatten wir nicht erwartet, aber es zeigt, wie groß das Interesse an der Raumfahrt in einem kleinen Land wie Luxemburg ist, sogar in der breiten Öffentlichkeit.

Es scheint auch, dass die Qualitäten der Luxemburger in diesem Bereich anerkannt werden?

In den nächsten Phasen werden noch weitere Tests durchgeführt . Im Mai und Juni werden wir Schlussfolgerungen ziehen können. Aber die Tatsache, dass es diese Vorauswahl gibt, zeigt in der Tat, dass wir Leute haben, die potenziell für diese Art von Beruf qualifiziert sind.

Die Raumfahrt weckt in Luxemburg Träume...

Ja, der Raumfahrtsektor ist einer der wenigen Bereiche, der die Augen der Menschen zum Leuchten bringt, unabhängig vom Alter. Das gilt umso mehr, wenn man Astronauten trifft. Sie haben eine magische Kraft – die Fähigkeit, ihr Publikum zu fesseln. Die Raumfahrt ist nach wie vor ein Thema, das viel Faszination erzeugt. Man kann sie nutzen, um die junge Generation für etwas technischere Berufe zu interessieren. Und wenn es einige unserer Einwohner bis zum Ende des Auswahlprozesses schaffen würden, wäre das eine fantastische Sache.

Wie realistisch ist das?

Ich kenne die Kandidaten nicht persönlich. Der Prozess setzt Diskretion seitens der ESA über die Kandidaten voraus. In früheren Kampagnen gab es schon Kandidaten aus Luxemburg. Ich glaube, einige von ihnen haben mehrere Etappen durchlaufen, aber keiner hat es bis zum Ende geschafft. Bis Juni werden nur noch rund zehn Prozent der Kandidaten übrig bleiben, es wird sehr wettbewerbsintensiv sein. Eine Prognose abzugeben, ist schwierig, aber ich bin natürlich optimistisch. Man muss einfach weiter daran glauben.

Unter den Kandidaten ist auch eine Frau...

Von den Kandidaten insgesamt waren drei Viertel Männer und ein Viertel Frauen. Leider spricht die Statistik nicht für die Frauen. Aber wir dürfen nicht bei den Statistiken hängen bleiben. Es ist wichtig für uns zu sehen, dass die Frauen hier ihren Platz haben, sie sind motiviert. Außerdem haben wir eine in Luxemburg, die im Rennen ist, also werden wir das genau beobachten.

Was muss man als Astronaut können?

Es gibt zwei Komponenten. Zum einen technische Fähigkeiten. Astronauten haben viel auf der Internationalen Raumstation zu tun, um sie instand zu halten und Experimente für Forscher durchzuführen, die nicht auf der Station sind. Es gibt also einen wichtigen wissenschaftlichen und technischen Hintergrund, der benötigt wird. Der zweite Aspekt ist die Gesundheit. Astronauten sind extremen körperlichen Belastungen ausgesetzt, die für Normalsterbliche schwierig sind. Das erfordert Training sowie physische und psychologische Prädispositionen. Sie sind teilweise mehrere Monate in einer engen Umgebung mit einer bestimmten Anzahl von Menschen eingesperrt. Man muss über psychologische Stärke verfügen, um seine Mission erfolgreich zu erfüllen.

Wann könnte die Auswahl abgeschlossen sein und wann würden sie ins All fliegen?

Die endgültige Auswahl wird voraussichtlich im Oktober/November bekanntgegeben. Nach der Auswahl müssen sie weiter trainieren. Die Flugmöglichkeiten werden mit den russischen, amerikanischen und japanischen Partnern diskutiert. Die Planung der Belegung der Station erfolgt in Kooperation. In der Regel gibt die ESA jedem Astronauten eine Einsatzmöglichkeit. Das kann einige Zeit dauern. Aber wenn man Mitglied des ESA-Astronautenpools ist, ist relativ sicher, dass man in seiner Karriere eine Fluggelegenheit bekommt. Das liegt in der Größenordnung von zwei bis fünf Jahren.

Ein Luxemburger im Weltraum klingt wie ein Traum!

Es wäre fantastisch, einen Luxemburger Astronauten zu haben. Vielleicht wird es aber schon bald einen Luxemburger im Weltraum geben, da private Unternehmen suborbitale Flüge anbieten (der Flug eines Raumfahrzeugs, das sich mit suborbitaler Geschwindigkeit durch den Weltraum bewegt – eine Geschwindigkeit, die geringer ist als die erforderliche, um die Umlaufbahn zu halten), bis zu einer Höhe von etwa 100 Kilometern im Weltraum. Das ist eine Höhe, in der man beginnt, die Schwerelosigkeit zu spüren und die Erdkrümmung zu sehen. In dieser Höhe hat man bereits ein sehr starkes Gefühl für den Weltraum. Mehrere Unternehmen (Virgin Galactic, Blue Origin) stehen kurz vor solchen touristischen Weltraumflügen und ein Luxemburger hat meines Wissens ein Ticket. Vielleicht könnte er schon in diesem Jahr fliegen. Wir könnten also einen Luxemburger im Weltraum haben, noch bevor wir wissen, ob ein Astronaut den Zuschlag erhält.

(ol/L'essentiel)