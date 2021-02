Leslie (29) macht Luxemburgisch lernen leicht

Luxemburgisch zu lernen ist für viele Grenzgänger und Ausländer eine Herausforderung. Will der Chef nicht, dass seine Arbeitnehmer während der Arbeitszeit Kurse besuchen, flacht die Motivation für einen Sprachkurs schnell wieder ab. Immerhin wartet nach dem Acht-Stunden-Job auch noch die Familie zu Hause. Wer auch noch unregelmäßige Arbeitszeiten hat, kann nur sporadisch am Unterricht teilnehmen und riskiert schon nach kurzer Zeit den Faden zu verlieren. Doch nicht nur der Faktor Zeit spielt eine Rolle – Sprachkurse kosten auch noch richtig Geld. Probleme, derer sich die luxemburgische Studentin Leslie Schmit (29) mit ihrem Youtube-Kanal annimmt.

Seit Anfang November füttert sie nämlich ihren Channel wöchentlich mit luxemburgischen Basiskursen. Kurzer, knackiger Unterricht für zwischendurch, der auch noch kostenlos ist. Ein Angebot, das auf der Plattform sehr überschaubar ist. «Man kann jede Sprache auf Youtube lernen, nur Luxemburgisch komischerweise nicht», stellt die Studentin europäischer Kulturen fest und schafft sich ganz nebenbei auch noch ihren eigenen Plan B.

«Ich dachte, es sei egoistisch, die Videos nicht mit mehr Leuten zu teilen »

Denn zu unterrichten sei nie ihr Ziel gewesen. Die 29-Jährige habe sich immer schon mit ihrer Fotografie selbstständig machen wollen. Seit einigen Jahren gibt sie allerdings auch im Point Info Jeunes (PIJ) in Esch/Alzette Luxemburgischkurse. Da diese coronabedingt in noch kleineren Gruppen als gewöhnlich abgehalten werden müssen, hat sie ihre Scheu, selbst vor der Kamera zu stehen, versucht abzulegen, um den Jugendlichen trotz ungünstiger Umstände weiterzuhelfen. «Die Ursprungsidee war, die Videos als Ersatzunterricht für meine Schüler aufzunehmen. Aber die Arbeit mache ich ja sowieso, von daher dachte ich, es sei egoistisch, nicht mehr Leute daran teilhaben zu lassen», schildert Leslie den Anfang ihres Channels.

Mit dem Erfolg des Profils, das inzwischen 565 Abonnenten zählt, habe sie nicht gerechnet. «Ich hätte es ja schon schön gefunden 25 Abonnenten zu haben. Dass es nach so kurzer Zeit schon so viele sind, zeigt auch, wie groß die Nachfrage ist», erklärt Leslie weiter. Und tatsächlich wenden sich regelmäßig Leute an sie, die sie nach bestimmtem Themen-Vokabular, wie den des Arztbesuchs, fragen. «Solche Anfragen helfen mir enorm und danach weiß ich, dass ich etwas Sinnvolles gemacht habe und Menschen helfen konnte.»

« Ich habe als Muttersprachler die Sprache aus einer neuen Perspektive kennengelernt »

Daraus, dass niemand anhand von Youtube-Videos lernt, eine Sprache fließend zu sprechen, macht die sprachbegeisterte Frau allerdings auch keinen Hehl. «Es wäre utopisch, das anzunehmen», stellt sie klar. Es sei ihr wichtig gewesen in ihren Lektionen von Grund auf anzufangen. «Ich will eine gute Basis schaffen, auf die anschließend aufgebaut werden kann.»

Und ihr Konzept geht auf. Die Leute schreiben sie an, fragen nach Privatstunden, Unterricht via Skype oder fortgeschrittenen Kursen. «Leider muss ich immer ablehnen. Ich mache das ja neben meinen Studien und will jetzt erst einen kohärenten Anfänger-Kurs aufstellen.» Zwischen vier und sechs Stunden investiert Leslie in der Regel für ein fünfminütiges Video. «Ich bin auch nicht fehlerfrei. Dank der Kurse habe ich als Muttersprachler die Sprache aus einer neuen Perspektive kennengelernt und selbst noch einmal das Grammatikbuch gewälzt.»

(Liz Mikos/L'essentiel)