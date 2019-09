Marc Angel rückt für Schmit ins EU-​​Parlament

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem Ursula von der Leyen am Dienstagmorgen ihre Mannschaft für die EU-Kommission vorgestellt hat, hat in Brüssel das Stühlerücken begonnen. Der Luxemburger Nicolas Schmit wird EU-Kommissar für Beschäftigung. Da Schmit bei der Wahl im Mai auch einen Sitz im Parlament ergattert hat, wird dieser Platz nun frei. Wer diesen LSAP-Listenplatz bekommt, steht auch schon fest.

Hinter Schmit stand Marc Angel auf dem zweiten Platz bei der Europawahl. Wenn Schmit also als Kommissar bestätigt ist, wird Angel sein Nachfolger. Der überzeugte Europäer Angel ist derzeit noch Abgeordneter der Chamber. Er hat hier den Vorsitz über den Chamber-Ausschuss für auswärtigen Angelegenheiten inne.

Mit seinem Einzug ins EU-Parlament wird also auch eine Nachfolge für Angel in der Chamber nötig. Die nächste Kandidatin auf der Liste der LSAP für die Chamber ist Francine Closener. Sollte die ehemalige Staatssekretärin nicht übernehmen, wäre Cécile Hemmen die ehemalige Bürgermeisterin von Weiler zum Turm an der Reihe. Hemmen war schon einmal Abgeordnete der Chamber.

(L'essentiel)