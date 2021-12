Züge fahren trotz der Bauarbeiten in Bettemburg

Der Personen- und Güterverkehr wird durch die Bauarbeiten am Bahnhof Bettemburg nicht gestört. Dies erklärt Mobilitätsminister François Bausch am Dienstag in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Selbst der Verzug der Bauarbeiten würden sich demnach nicht negativ auswirken, da neben der Modernisierung des Fahrgastgebäudes ein zweites Gleis in Richtung Hauptstadt gebaut werde.

Während der Bauarbeiten fahren die Züge demnach weiter, auch die aus Frankreich. Für kurze Zeit könnten allerdings auch Ersatzbusse eingesetzt werden. Auch der Betrieb des benachbarten Logistikzentrums werde demnach nicht beeinträchtigt, der Verkehr könne umgeleitet werden. Außerdem hätten die Verzögerungen bei den Arbeiten am Bahnhof in Bettemburg keine Auswirkungen auf die anderen derzeit geplanten Eisenbahnprojekte des Landes, wie Bausch erklärte.

(jg/L'essentiel)