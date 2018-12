Luxemburg will ab 2019 die Sprit-​​Steuern erhöhen

Im Zuge der Amtsübergabe ließ Claude Turmes die Katze aus dem Sack: Der neue Energieminister von Déi Gréng kündigte am Donnerstag eine Erhöhung der Treibstoffpreise für das nächste Jahr an. «Allerdings nicht gleich am 1. Januar», so Turmes.

Wie stark die Kraftstoff-Steuern 2019 angehoben werden, ist noch nicht bekannt. «Die Erhöhung beträgt zwischen einem und drei Cent pro Liter. Wir müssen dies erst im Detail mit dem Finanzminister und der Umweltministerin besprechen», erklärte der frühere Europaabgeordnete. Die Erhöhung der Steuern auf Kraftstoffe und Heizöl sind auch im Koalitionsvertrag von Blau-Rot-Grün festgehalten.

Die Regierung will die Entwicklung des Tankstellen-Tourismus genau beobachten. Durch das Geschäft mit Benzin und Diesel sowie Kaffee, Zigaretten und Alkohol fließen jedes Jahr beträchtliche Summen in Luxemburgs Staatskasse – allein mit Kraftstoffsteuern nahm der Fiskus 2016 rund 825 Millionen Euro ein. Die Steuererlöse durch Tank- und Tabak-Touristen sind jedoch seit einigen Jahren rückläufig.

(L'essentiel)