«Der Druck führt zu Erschöpfung und Müdigkeit»

Am Mittwoch ersetzte er Paulette Lenert bei der Pressekonferenz mit Xavier Bettel. Der Leiter der Santé Jean-Claude Schmit, sprach am Donnerstag mit L'essentiel über den starken Druck und die Müdigkeit, die seit dreizehn Monaten sowohl auf die Ministerin, als auch auf ihrem Team der Santé, den Luxemburger Verwaltungen und Ministerien, lastet.

«Der Druck ist natürlich groß, er kommt nicht nur von politischer Seite sondern auch von der Gesellschaft. Die Bürger stellen Fragen, hinterfragen Dinge und sie haben das Recht dazu», sagt der Gesundheitsdirektor. «Aber das geht jetzt schon seit dreizehn Monaten so. Dies führt unweigerlich zu Erschöpfung und Müdigkeit. Die gesamte Bevölkerung ist von diesen Gefühlen betroffen.»

Der Leiter der Santé wurde in dieser Zeit besonders gefordert. «Es wurde Tag- und Nacht gearbeitet und auch an den Wochenenden. Das führte auch bei den Menschen, die viel Verantwortung tragen und bei den Mitarbeitern in den Ministerien, zu geistiger Erschöpfung. Die Menschen in diesen Berufen haben zudem wenig Freizeit». Schmit erzählt, dass es eine gewisse Anzahl von Menschen gegeben habe, die ihre Arbeit einstellen musste und die krankgeschrieben wurde. «Wir sind sehr vorsichtig, was das Management der Arbeitszeiten angeht, und ‹zwingen› die Mitarbeiter manchmal dazu, regelmäßig frei zu nehmen. Dies ist Teil der Prävention. Es gibt einen psychosozialen Dienst für den öffentlichen Dienst.».

« Aus der Krise können wir viel lernen»

Auf die Frage, ob die Aufgaben der Mitarbeiter mit den vorhandenen Strukturen kollidieren, meint Schmit: «Die Frage darf im Nachhinein gestellt werden. Wir haben darauf keine richtige Antwort. Wir sind nicht allein. Es gibt die Hohe Kommission für Nationalen Schutz, die anderen Verwaltungen, die Ministerien für Nationale Bildung und Familie und die Staatsministerien für Soziale Sicherheit.» Er erklärt weiter: «Wenn die Pandemie vorbei ist, werden wir das Vergangene kritisch betrachten, wie wir reagiert haben und wie wir hätten reagieren sollen. Aus einer Krise wie dieser können wir viel lernen, denn eines Tages, wir wissen nicht wann, wird eine neue Krise kommen.»

Laut Schmit ist noch ist unklar, wie lange Paulette Lenert sich erholen wird. Die Regierung sprach am Donnerstag von «ein paar Tagen». Jean-Claude Schmit wird diesen Freitag bei der Gesundheitskommission sein. «Das ist nicht neu für mich. Ich werde zwar eine wichtigere Rolle spielen, doch ich werde auch von den Beratern des Ministers unterstützt. Für die rein ministerielle Arbeit werden andere Minister helfen. Insbesondere der Minister für soziale Sicherheit, der offizielle Dokumente unterschreiben wird».

Der Leiter der Santé äußerte sich am Donnerstag zum Gesundheitszustand der Ministerin: «Es geht ihr besser. Sie ist nach Hause zurückgekehrt. Es gibt keinen Grund zur Sorge.»

(nm/L'essentiel)