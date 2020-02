Gewalt am Hof? Justiz leitet Untersuchung ein

Hat es am großherzoglichen Hof Fälle von Gewalt gegeben? Dessen ist sich jedenfalls der Land-Journalist Pol Schock sicher. Sowohl in der Zeitung als auch am vergangenen Sonntag in der RTL-Sendung Presseclub erklärte er, dass ihm «glaubwürdige» Aussagen zugetragen worden seien, in denen Menschen berichteten, am Hof verprügelt worden zu sein.

Die Staatsanwaltschaft leitete aufgrund dessen nun eine Voruntersuchung ein. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wird eine umfassende Untersuchung durchgeführt. Wenn es die Umstände erfordern, wird im Anschluss eine Strafverfolgungen eingeleitet.

Diese Vorwürfe kommen einige Tage nach der Veröffentlichung des Waringo-Berichts über die Zustände am Hof ans Licht. Am Mittwochabend legt Premierminister Xavier Bettel den Bericht den Abgeordneten vor. In seinem Text erklärte Jeannot Waringo, er habe «eine Atmosphäre der Angst verspürt». Das Personal habe auch das Gefühl, «nicht respektiert zu werden». Kritik von den Mitarbeiters sei tabu.

(L'essentiel)