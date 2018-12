Unsere zehn populärsten Artikel in diesem Jahr

PLATZ 10 Unglück im Urlaub

Es sollte eigentlich eine schöne Erinnerung an ihren Urlaub in Australien werden: Doch als sich die 24-jährige Annick an einem berühmten Wasserfall im Wasser mit einer Kamera filmt, nimmt das Unglück seinen Lauf.

PLATZ 9 Amerikaner erklärt Luxemburg

Der populäre Youtube-Kanal «Geography Now» entdeckte im Mai das Großherzogtum auf der Landkarte. Moderator Barby kann dabei mit allerlei Fachwissen auftrumpfen, auch wenn nicht alle Details seines Vortrags stimmen.

PLATZ 8 Motorrad-Raser

Das Video kursiert bereits seit längerer Zeit auf Youtube: Ein Motorradfahrer filmt, wie er mit 300 Sachen über eine Autobahn in Deutschland donnert. Plötzlich schiebt sich links etwas vorbei.

PLATZ 7 Wienerin will sich Luxemburger angeln

Und noch ein Klassiker aus dem Archiv: Ein fesches Madl aus Wien sucht via Youtube nach ihrem luxemburgischen Traumprinzen – und lernt dafür extra Luxemburgisch. Zwar ist Fionas Botschaft ein bisserl schwierig zu verstehen. Aber den Versuch war es allemal wert!

PLATZ 6 Dramatische Blitz-​​Szene nahe Belval

Liegt Mordor, das düstere Reich aus «Herr der Ringe», etwa im Süden Luxemburgs? So leicht kann man deutsche «Unwetter-Jäger» verunsichern.

PLATZ 5 Regen-​​Chaos

Sintflutartiger Regen suchte Luxemburg Mitte Juni heim. In Differdingen und anderen Gemeinden im Süden des Landes wurden viele Straßen und Keller überschwemmt. Die Einsatzkräfte mussten hunderte Male ausrücken.

PLATZ 4 Chamber-Wahl

Das größte innenpolitische Ereignis des Jahres endet mit einer dicken Überraschung: Die CSV erhält am Ende des Wahltags am 14. Oktober zwar die meisten Stimmen, trotzdem können DP, LSAP und Déi Gréng dank einer hauchdünnen Mandatsmehrheit im Parlament ihr Bündnis für eine zweite Amtszeit fortsetzen. L'essentiel informierte von früh bis spät auf seiner Online-Seite mit Live-Berichten, Interviews, Bildern und Videos über das Wahlgeschehen.

PLATZ 3 Mann isst Sushi und verliert Arm

Wie schon 2017 landete auch dieses Jahr eine Sushi-Schlagzeile in den Top Ten. Eine Story, bei der einem wirklich der Appetit vergeht.

PLATZ 2 Billig-Sprit

Die günstigen Preise an den Zapfsäulen locken im Herbst besonders viele «Tanktouristen» nach Luxemburg. Während Benzin und Diesel in den drei Nachbarländern immer teurer werden, jubeln die heimischen Tankstellen über mehr ausländische Kunden und zusätzliche Einnahmen. Mitte November breitet sich ein Artikel von L'essentiel über eine Senkung der Spritpreise um zwei Cent (!) pro Liter rasend schnell auf den sozialen Netzwerken aus – und landet schließlich auf Platz zwei in den Artikel-Jahrescharts. «Ein Hoch auf Luxemburg», kommentiert ein sparfreudiger Autofahrer aus Deutschland.

PLATZ 1 Attentat von Straßburg

Nach einem Anschlag am 11. Dezember am Rande des Weihnachtsmarkts in Straßburg sterben insgesamt fünf Menschen. Ein Video, das noch am selben Abend in den sozialen Netzwerken zirkuliert, zeigt die furchtbaren Momente, als der Attentäter Chérif Chekatt im Zentrum der elsässischen Hauptstadt das Feuer eröffnet. Zwei Tage nach der Tat wird der mutmaßliche Terrorist in Straßburg von der Polizei gestellt und erschossen.

