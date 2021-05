Gibt es bald mehr Gehalt beim Staat mit BTS-​​Diplom?

«Marc Hansen, der Minister für den öffentlichen Dienst (DP), sagte, er sei offen für die Anerkennung des BTS-Diploms in der staatlichen Gehaltstabelle oder für die Zahlung einer Prämie», so Nancy Arendt (CSV), Vorsitzende des Petitionsausschusses, am Ende der Debatte zu diesem Thema, die an diesem Mittwochmorgen in der Chamber stattfand.

Vor Anfang 2023 kann sich jedoch aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Minister und der Staatsbeamtengewerkschaft CGFP nichts wirklich ändern. «Der Minister hat angedeutet, dass er die Arbeit an dem Thema aufnehmen möchte, um Anfang Januar 2023 mit einem Vorschlag in den gemeinsamen Ausschuss für den öffentlichen Dienst und Petitionen zu kommen.»

Derzeit berücksichtigen die sieben vom Staat vorgeschlagenen Gehaltsstufen die BTS-Diplome nicht, wie aus der Karriereübersicht auf der govjobs-Website hervorgeht. «Das luxemburgische Schulsystem bietet die BTS-Diplome in verschiedenen Bereichen an, aber der luxemburgische Staat erkennt sie in seinem Gehaltssystem nicht an», beklagt die Urheberin der Petition. Die Petentin schlägt vor, eine neue Stufe zu schaffen, die zwischen den derzeitigen Laufbahnen A2 (Bachelor-Abschluss oder gleichwertiger Abschluss) und B1 (Diplom mit klassischem oder allgemeinem Sekundarschulabschluss oder Technikerdiplom oder Master-Abschluss) angesiedelt wäre. Am Ende der Debatte bot Minister Hansen an, die Petentin im Ministerium zu empfangen, um die Diskussion fortzusetzen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)