«Meluxina» soll Lücke zu China und USA schließen

Wie am vergangenen Freitag angekündigt, wird bis Ende 2020 in Bissen auf dem Gelände von LuxConnect ein Supercomputer namens «Meluxina» installiert. Der neue Rechner, die auf 160 Quadratmetern aufgestellt wird, verbraucht 1,5 Megawattstunden Strom. Eine gigantische Menge, die die Frage nach dem Umweltschutz aufwirft. Wirtschaftsminister Étienne Schneider versicher, bei der Vorstellung der Maschine am Freitag: «Nein, es wird keine negativen Auswirkungen für die Umwelt geben». «Meluxina» werde ausschließlich mit Ökostrom aus einem mit Altholz betriebenen Kraftwerk, betrieben.

Der künftige luxemburgische Supercomputer kostet rund 30 Millionen Euro. Zwei Drittel davon kommen vom Staat, ein Drittel von der EU. Er soll Teil eines europäischen Supercomputer-Netzwerks sein, das von «EuroHPC Joint Undertaking», einem Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, aufgebaut wird. Neben dem Standort Bissen wurden sieben weitere in Europa ausgewählt: Barcelona (Spanien), Bologna (Italien), Kajaani (Finnland), Minho (Portugal), Ostrava (Tschechien), Sofia (Bulgarien) und Maribor (Slowenien).

Unter den Top 20 der Welt

«Ziel dieser Initiative ist es, dass die EU zu den Vereinigten Staaten und China aufschließen kann», sagt Khalil Rouhana, Vertreter der Europäischen Kommission und Vizepräsident von EuroHPC. «Heute sind wir nur noch bei 50 Prozent ihrer Rechenleistung.»

Das Modell aus Luxemburg soll eine Leistung von zehn Petaflops/Sekunde aufweisen, was etwa zehn Millionen Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde entspricht. «Er wird unter den Top 20 der Welt sein», sagt Rouhana. «Meluxina» wird in erster Linie die Forschung, die Industrie und Unternehmen bei der Entwicklung neuer Anwendungen in einem breitgefächerten Spektrum unterstützen – von der Medikamentenentwicklung und neuen Werkstoffen bis hin zur Bekämpfung des Klimawandels.

Um den Zugang zur Nutzung seiner Kapazitäten zu nutzen, wird ein spezielles Kompetenzzentrum eingerichtet, das Unternehmen mit begrenzten Kapazitäten in diesem Bereich unterstützt. «Unternehmen werden im Gegensatz zu Universitäten und Forschungszentren jedoch für die Nutzung von Meluxina bezahlen müssen», sagt Schneider. Das Kompetenzzentrum soll künftig etwa zu 50 Menschen beschäftigen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)