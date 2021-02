Karte zeigt aktuelle Luftqualität in Luxemburg

Das Geografische Informationssystem der Großregion (GIS-GR) und ATMO Grand Est haben sich zusammegetan, um eine interaktive Karte zur Luftqualität für die gesamte Großregion zu erstellen. Das teilte die Luxemburger Regierung am Montag mit.

Die Karte ist in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Französisch) auf dem Geoportal der Großregion in der Rubrik «Umwelt» verfügbar und ermöglicht es jedem Bürger der Großregion, mit wenigen Klicks aktuelle Daten abzufragen. Sie zeigt die gemessene Luftqualität an den 98 Messstationen in der Großregion. In Luxemburg befinden sich zwei Messstationen in der Hauptstadt, eine in Esch/Alzette, eine zwischen Beidweiler und Eschweiler (im Osten), eine in Oberpallen (im Westen), und eine in der Nähe des Oberbeckens des Stausees in Vianden im Norden.

Die dargestellte Skala basiert auf dem europäischen Lufqualitätsindex, der auf der Grundlage von fünf Hauptschadstoffen berechnet wird, die für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sowie die Umwelt schädlich sind: Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid.

«Ein erster Schritt zur ehrgeizigeren Projekten»

Für jeden von einer Station gemessenen Schadstoff wird aus dem Stundenmittelwert der Schadstoffkonzentrationen ein Teilindex berechnet, mit Ausnahme von Feinstaub, bei dem der Teilindex auf einem gleitenden Mittelwert der Konzentrationen über 24 Stunden basiert. Der angezeigte Index ist der höchste der Teilindizes und wird auf einer Skala von «gut» (Index 1) bis «extrem schlecht» (Index 6) eingestuft.

Die Messdaten stammen aus den fünf zugelassenen Institutionen der jeweiligen Gebiete der Großregion: Administration de l'Environnement (Luxemburg), ATMO (Grand Est), Landesamt für Umwelt (Rheinland-Pfalz), Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (Saarland) und Service public de Wallonie (Wallonie).

«Diese erste grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Luftqualität auf Ebene der Großregion ist ein erster Schritt zur ehrgeizigeren Projekten wie der Entwicklung einer Anwendung, mit der sich die Bürger über die tagesaktuelle oder künftige Luftqualität auf ihrem Gebiet informieren können», so das GIS-GR.

(pp/L'essentiel)