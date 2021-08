Betrunkener rast in Schlangenlinien über A1

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag seinen Führerschein auf der Autobahn A1 in Senningerberg abgeben müssen. Der Mann sei gegen 0.40 Uhr einer Streife aufgefallen, wie die Police am Freitag mitteilt. Zunächst sei er mit seinem Auto über den durchgezogenen Strich auf die Autobahn aufgefahren, habe anschließend stark beschleunigt und in Schlangenlinien gefahren.

In der Route de Trèves in Senningerberg stoppten die Beamten den Fahrer. Ein Alkoholtest ergab, dass er den zulässigen Höchstwert um das Doppelte überschritten hatte. Die Polizisten zogen den Führerschein des Mannes ein und erteilten ihm ein vorläufiges Fahrverbot.

(L'essentiel)