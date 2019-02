Lidl will weitere Filialen in Luxemburg eröffnen

Mit der Filiale in Foetz habe Lidl seinen «größten Markt in Luxemburg» eröffnet, dies gab der deutsche Lebensmittelhändler am Mittwoch bekannt. In der ehemaligen Opel-Werkstatt in der Rue du Brill eröffnete der Händler seine Filiale mit einer Verkaufsfläche von 1704 Quadratmetern, rund 40 Mitarbeiter wurden eingestellt.

Bis 2020 sollen nun weitere 40 Mitarbeiter in zwei zusätzlichen Filialen eingestellt werden. Die erste von zweien soll im Januar 2020 in Huldingen eröffnet werden, sie soll über eine Verkaufsfläche von 1416 Quadratmetern verfügen und sich gegenüber dem Knauf Shopping Center befinden.

Es bleibt «der Wunsch nach Expansion»

Der Markt in Differdingen soll komplett abgerissen und nach neuen Kriterien der Gruppe wieder aufgebaut werden. Hierdurch soll er sich um 650 Quadratmeter auf 1486 Quadratmeter vergrößern. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen, die Wiedereröffnung ist für das vierte Quartal 2020 angedacht. Die Investitionssumme für die drei Projekte beläuft sich auf 32 Millionen Euro.

Für die Zukunft bleibt «der Wunsch nach Expansion», sagt Julien Wathieu, Sprecher von Lidl Luxemburg. Ein Grundstück wurde bereits an der Route de Luxembourg in Düdelingen erworben, und «das Projekt wird in Kürze der Gemeinde vorgestellt». In Esch/Alzette und Howald gibt es ebenfalls Ambitionen, Gespräche über die Suche nach geeigneten Grundstücken laufen bereits.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)