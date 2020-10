CHL erwartet dieses Jahr 3200 Geburten

Die neue Entbindungsstation des Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) feierte kürzlich ihr fünfjähriges Bestehen. Unweit der Route d'Arlon im Westen der Hauptstadt wurde die Entbindungsklinik Grand-Duchesse Charlotte im Jahr 2015 renoviert. Aus den aktuellen Zahlen geht hervor, dass die Investition an der richtigen Stelle getätigt wurde.

Im Jahr 2019 kamen dort 3000 Babys auf die Welt, was einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Die Pressestelle des CHL bestätigte gegenüber L'essentiel, dass «nach den neuesten Hochrechnungen die Zahl der Geburten bis Ende des Jahres 2020 3200 erreichen sollte». «Wir werden dieses Jahr einen neuen Rekord erleben», freut sich Pressesprecherin Nadine Kohner.

Nach den neuesten Zahlen des Statistikinstituts Statec wurden 2019 in Luxemburg 6230 Babys geboren. Fast die Hälfte von ihnen im CHL. Zur Erinnerung: Es gibt im Großherzogtum noch drei weitere Entbindungskliniken: eine in der Bohler-Klinik in Kirchberg, eine im CHEM in Esch/Alzette und eine im Centre Hospitalier du Nord in Ettelbrück.

