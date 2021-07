In Luxemburg gibt es fast 43.000 Millionäre

Der Club der Millionäre hat im vergangenen Jahr auf der ganzen Welt viele neue Mitglieder gewonnen. Laut einer am Mittwoch in Luxemburg vorgestellten Studie gab es im Jahr 2020 insgesamt 20,8 Millionen Millionäre, die über mindestens eine Million Dollar verfügen, den Hauptwohnsitz nicht mit eingerechnet. Das sind 6,3 Prozent mehr als im Jahr 2018. Das Vermögen des Clubs ist um 7,6 Prozent angestiegen und erreichte fast 80 Milliarden Dollar. Die meisten Millionäre wohnen in den USA, gefolgt von Japan, Deutschland und China.

In Luxemburg gab es 2020 laut der Studie 42.800 Millionäre. 2018 waren es noch rund 40.000. «Im Durchschnitt besitzen die Millionäre des Großherzogtums drei Millionen Dollar», sagt Robert van der Eijk, Direktor des Capgemini Invent Europe Cluster, das die Studie vorlegte. Luxemburg sei damit in etwa auf einer Stufe mit der Schweiz und Monaco.

Die Geldanlagen dieser luxemburgischen Reichen weichen vom globalen Trend ab. Sie sind stärker auf alternative Anlagen ausgerichtet, weniger auf Aktien und sehr stark auf Immobilien (durchschnittlich 22 Prozent des Portfolios im Vergleich zu 15 Prozent weltweit). Die Zahl der Millionäre sei hierzulande gestiegen, «weil die Immobilienpreise im Jahr 2020 um fast zehn Prozent gestiegen sind», sagt der Spezialist.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)