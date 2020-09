Mit Maske und Abstand für das Leben lernen

Rue du Verger im Stadtteil Bonneweg in Luxemburg-Stadt, Dienstag um 9 Uhr. Wie in allen Schulen des Großherzogtums ist es auch hier Zeit für den Beginn des neuen Schuljahres. Vor der Schultür werden die Smartphones gezückt um diese kostbaren Momente zu verewigen. Für Kinder und Eltern.

Auch wenn der 15. September kein kühler Tag zu werden verspricht, so sind die kleinen Jacken zum Ende des Sommers bereits ausgepackt. Mit dem Schulranzen auf dem Rücken warten die Kleinen darauf, dass es endlich wieder zurück in die Schule geht. Endlich die Freunde wiedersehen, die man in den Sommerferien nicht gesehen hat. Dabei gilt es die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, die die Schüler bereits seit Mitte März 2020 beschäftigen.

Maske tragen bis zum Sitzplatz

Beim Betreten der Schule tragen die Schüler Masken, lauschen aufmerksam den Anweisungen ihrer Lehrer. Auch auf den Korridoren der Schulhäuser und beim betreten der Klasse bleibt die Maske auf der Nase. In der Klasse dann: Erstmal Hände waschen. Erst danach dürfen sich die Schüler auf ihren Platz setzen und die Maske endlich ablegen. Die Bürgermeisterin von Luxemburg-Stadt Lydie Polfer ist am heutigen Dienstag in die Schule gekommen um die Schüler und Eltern zu begrüßen.

Ihre Rede wird nur durch das Niesen eines kleinen Jungen unterbrochen, der nicht vergisst, in seinen Ellenbogen zu niesen. Eine Geste, die von den etwa zehn anwesenden Erwachsenen in dieser Klasse und von etwa zehn Siebenjährigen Schulkindern mit Applause begrüßt wurde.

(fl/L'essentiel)