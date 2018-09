Katholischer Chefarzt wohl zu Unrecht gefeuert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Darf der Chefarzt eines katholischen Krankenhauses entlassen werden, weil er nach einer Scheidung wieder geheiratet hat? Mit dieser Frage befasste sich nun der Europäische Gerichtshof. Die Luxemburger Richter betonten bei ihrer Urteilsverkündung am Dienstag, dass das Verbot jeder Art von Diskriminierung aufgrund der Religion in der Europäischen Union zwingenden Charakter habe (Rechtssache C-68/17). Damit könnte die Entlassung eventuell zu Unrecht erfolgt sein – weil die katholische Kirche ausgerechnet einen katholischen Angestellten diskriminierte.

Der Chefarzt hatte nach einer Scheidung erneut standesamtlich geheiratet. Weil die erste Ehe nicht kirchlich annulliert wurde, ist die zweite nach Kirchenrecht ungültig. Die Klinik sah darin einen Verstoß gegen seine Loyalitätspflichten und kündigte ihm. Das Lebenszeugnis leitender Mitarbeiter müsse der katholischen Glaubens- und Sittenlehre entsprechen.

Gericht in Erfurt muss Urteil berücksichtigen

«Die Anforderung an einen katholischen Chefarzt, den heiligen und unauflöslichen Charakter der Ehe nach dem Verständnis der katholischen Kirche zu beachten, erscheint nicht als wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung», heißt es in einem Communiqué über das Urteil des EuGH.

Ähnliche Stellen seien zudem an Beschäftigte vergeben worden, die nicht katholischer Konfession und damit nicht derselben Anforderungen unterworfen seien. Im konkreten Fall muss nun das Bundesarbeitsgericht in Erfurt auf der Grundlage des EuGH-Urteils entscheiden. Der Rechtsstreit darüber läuft seit 2009. Es betrifft im Grundgesetz verbürgte Sonderrechte der Kirchen in Deutschland.

Das Grundgesetz garantiert den Kirchen in Deutschland ein Selbstbestimmungsrecht, das auch Auswirkungen auf ihre Rolle als Arbeitgeber hat. Dies betrifft über eine Millionen Menschen, darunter hauptberuflich Angestellte bei den öffentlich-rechtlich organisierten Religionsgemeinschaften, aber auch bei ihnen zugeordneten Einrichtungen wie der Diakonie oder der Caritas.

(L'essentiel/dpa/jt)