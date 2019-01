2018 war wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnung

Luxemburg hat das wärmste Jahr seit der Wetteraufzeichnung im Jahr 1947 hinter sich. Die Durchschnittsstemperatur lag 2018 bei elf Grad Celsius. Das teilte der staatliche Wetterdienst MeteoLux am Freitag mit. Innerhalb des Jahres wurden im Großherzogtum mehrere Temperaturrekorde geknackt.

So herrschten im vergangenen Januar im Durchschnitt Temperaturen von 4,5 Grad Celsius. Der Januar 2018 ist damit der zweitmildeste seit Beginn der Aufzeichnung. Aber auch im Frühjahr herrschten äußerst milde Temperaturen. Der 20. April war mit 27,9 Grad der heißeste Apriltag seit 1949, der Mai 2018 war der wärmste seit den Wetteruntersuchungen. Die Durchschnittstemperatur lag hier bei 16,3 Grad.

Im Juli verharrte das Thermometer sogar ganze 19 Tage lang – vom 13. bis 31. Juli – bei über 25 Grad. Der Sommer 2018 wurde mit 20,1 Grad Celsius zum zweitwärmsten Sommer seit der Aufzeichnung. Er wurde lediglich vom Sommer 2003 übertroffen. Aber auch an anderen Tagen kam man im Großherzogtum ins Schwitzen. So waren es im vergangenen Jahr insgesamt 76 Tage, an denen das Thermometer über 25 Grad Celsius anzeigte. Dieser Durchschnittswert ist doppelt so hoch, wie in den letzten 30 Jahren.

2098,3 Sonnenstunden in Luxemburg

MeteoLux berichtet außerdem, dass 2018 ein besonders sonniges Jahr war. Das Großherzogtum wurde mit insgesamt 2098,3 Sonnenstunden beschenkt. Das waren 373,4 Stunden mehr als im Durchschnitt. Nur in den Jahren 1959 und 2003 schien die Sonne noch häufiger über dem Großherzogtum.

(L'essentiel)