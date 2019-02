Hybride rücken in den Fokus der Kunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die 55. Ausgabe des Autofestivals endet am Montag. Die Händler ziehen aber schon jetzt eine positive Bilanz. «Wir sind sehr glücklich über die Zahl der Besucher», erklärt Rui Almeida von Autodis in Esch/Alzette. «Die Leute haben sich sehr für Hybrid-Modelle interessiert und viele Fragen zu unseren Modellen gestellt. Benziner sind im Vergleich zu den Vorjahren ebenfalls auf dem Vormarsch.»

Myriam Muzzolini von BMW bestätigt den Trend: «Wir haben mehr Besucher als in den vergangenen Jahren. Benziner waren am gefragtesten, besonders die SUVs». Marc Graas, Geschäftsführer von Autodis ergänzt: «Früher haben wir eine Stunde gebraucht, um ein Auto zu verkaufen. In diesem Jahr waren es im Schnitt 15 Minuten.»

Alex Stoffs, Geschäftsführer der Arnold Kontz Gruppe, teilt diese Auffassung: «Wir hatten vor allem samstags und sonntags sehr kauffreudige Kundschaft.» Bei Ford und Volvo Niederkorn liefen die Geschäfte dagegen ruhiger, wie Carine Collé erklärt: «Bei uns war der Andrang in den vergangenen Jahren größer. Aber auch bei uns herrschte ein sehr starkes Interesse an Hybrid-Modellen.»

(Ana Martins/L’essentiel)