Schrassig kämpft weiter gegen Corona

Nachdem Anfang November neue Infektionen festgestellt worden waren, hatte die Gefängnisverwaltung beschlossen, die Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus in der Haftanstalt in Schrassig («Centre Pénitentiaire de Luxembourg» CPL) zu verstärken. Diese Maßnahmen werden nun um zwei Wochen bis einschließlich Dienstag, den 7. Dezember, verlängert, wie die Verwaltung am Dienstag mitteilt.

Dazu gehört, dass Aktivitäten mit externen Besuchern abgesagt werden und auch innerhalb der Anstalt Bewegungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Die Gefangenen dürfen weiterhin Besuch empfangen, allerdings sind maximal zwei Besucher pro Insasse zugelassen. Kinder der Häftlinge sind werden ebenfalls als ein Besucher gezählt. Plexiglastrennwände sollen dabei jedoch helfen, das Infektionsrisiko zu verringern.

Aktuell gibt es unter den Insassen 23 aktive Corona-Fälle. 60 weitere Insassen befinden sich in Quarantäne. Die Maßnahmen werde man an die Entwicklung der Situation anpassen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Um die Lage zu beurteilen, stehe die Verwaltung im engen Austausch mit dem medizinischen Dienst des CPL.

(L'essentiel)