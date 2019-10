Singles aus Frankreich haben nun Steuervorteile

Artikel per Mail weiterempfehlen

Steuerpflichtige aufgepasst: Wer in Luxemburg arbeitet und in Frankreich wohnt, steuerpflichtig ist sowie verheiratet, der ist nun zur Abgabe einer Steuererklärung in Luxemburg verpflichtet. Diese Änderung ist auf «die dritte Phase der luxemburgischen Steuerreform zurückzuführen», erklärte Christian Simon-Lacroix, von der Gewerkschaft OGBL.

Vor allem trifft das Steuerzahler, deren in Frankreich steuerpflichtige Ehepartner, ein viel höheres Einkommen haben. «Gewisse Steuerpflichtige müssen bis zu 2000 Euro Steuer zahlen», sagt Bernard Zanardelli, Präsident der OGBL-Zweigstelle in Volmerange-les-Mines (Frankreich).

25.000 Euro Geldstrafe

Die luxemburgische Steuerverwaltung hat bereits damit angefangen, den Betroffenen, die ihre Steuererklärung bisher noch nicht abgegeben haben, Mahnungen zu senden. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, dem droht eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 25.000 Euro.

Der Forderung nachzukommen, ist also sinnvoll. «Die meisten Verheirateten profitieren jedoch von der Neuregelung», betont Simon-Lacroix. Allerdings weitaus weniger als die Singles, die nicht dazu verpflichtet sind, in Luxemburg eine Steuererklärung abzugeben.

Abhängig von der persönlichen Situation und den möglichen Abzügen sind die Singles also die großen Gewinner. «Wer keine Mieteinnahmen hat, bekommt in den meisten Fällen Geld vom Staat zurück», so Zanardelli. Steuerpflichtige aus Frankreich haben noch bis zum 31. Dezember Zeit, ihre Steuererklärung für das Jahr 2018 einzureichen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)