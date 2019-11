Schwere Zeiten für Busfahrer in der Hauptstadt

Die einen bezeichnen ihn als apokalyptisch, die anderen als chaotisch. Auch nach der Neuorganisation des Busverkehrs am 3. November – aufgrund der Tram-Baustelle – bleibt der Verkehrszustand in der Stadt Luxemburg weiterhin kompliziert. Zwar sei eine gewisse Verbesserung zu spüren, doch laut Auskunft der Busfahrer würde an manchen Tagen «absolutes Chaos» auf den Straßen herrschen, so der projektleitende Schöffe Patrick Goldschmidt (DP).

Die Behörden haben es hauptsächlich mit zwei «Sorgenkindern» zu tun: dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Stadtzentrum, wo «sich die Lage verbessert hat», und der Route d'Esch/Cloche d'Or, wo die Fahrbahn aufgrund von Privatbaustellen teilweise nur einspurig zu nutzen ist. Auch, wenn der Verkehr an gewissen Tagen besser ist, müssten Busfahrer aktuell sehr vorsichtig fahren, wenn sie sich in die Nähe des Weihnachtsmarkts begeben. «Nicht alle Fußgänger halten sich schließlich an die Verkehrsregeln», erklärt Goldschmidt.

«Wir verfolgen die Lage täglich»

Der Kern des Verkehrschaos liegt jedoch bei der Tram-Baustelle, die bis Ende 2020 zwischen der Place de l'Étoile und dem Hauptbahnhof abgeschlossen sein soll. «Durch die Tram-Baustelle sind weniger Fahrbahnen nutzbar. Bis die Tram fährt sind außerdem sowohl Linien- als auch RGTR-Busse weiterhin in Betrieb. Dafür fehlt es an Fahrspuren», erklärt der Schöffe.

Ein wenig Geduld ist demnach gefragt. Der Verkehrs- und Busdienst suche ständig nach Verbesserungen und höre sich die Vorschläge der Busnutzer genau an. «Soweit möglich, werden Änderungen vorgenommen. Wir verfolgen die Lage täglich», bekräftigt Goldschmidt.

Derzeit liegt diese Idee noch auf dem Tisch, doch es werde tatsächlich überlegt, ob manche Buslinien an der Avenue de la Liberté nicht wieder in Betrieb genommen werden sollten, um die Klinik und das Plateau Bourbon besser zu erreichen. Dadurch würde der Verkehr in der Avenue de la Gare ein wenig entlastet werden. Eine Idee, die noch in den kommenden Monaten umgesetzt werden soll – «wenn sie machbar ist».

