Ministerin Cahen wünscht sich einheitliche Regeln

Trotz oder gerade wegen der derzeitigen Beschränkungen gab es in den letzten Wochen einige Bewegungen zwischen den Grenzländern. Als im November die Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs in Belgien und Frankreich geschlossen waren, kauften die Bewohner der jeweiligen Länder in Luxemburg ein. Da es sich seit letzter Woche umgekehrt verhält, kaufen nun die Luxemburger – legal – in den angrenzenden Ländern ein.

Die Ministerin für die Großregion, Corinne Cahen (DP) verstehe, dass man die Konsistenz der Maßnahmen in Frage stellt: «Es wäre in der Tat besser, wenn die Maßnahmen in den verschiedenen Ländern einheitlich wären.» Sie plädiere für einheitliche Regeln, die europaweit gelten, wisse allerdings auch, dass das aus politischen Gründen und aufgrund der oft nicht vergleichbaren Gesundheitslage nicht möglich sei. Im Interview erklärt die Ministerin: «In Luxemburg entscheidet man nur für ein kleines Gebiet, doch in Berlin, Brüssel und Paris werden Entscheidungen auf der Grundlage der Gesundheitssituation einer viel größeren Fläche und deutlich mehr Menschen getroffen. Die Besonderheiten der Mosel-Region oder Rheinland-Pfalz werden dabei nicht berücksichtigt.»

Austausch zwischen lokalen Behörden findet statt

Es gibt auch keinen Grund zur Beunruhigung: Diese Grenzübertritte sind «nicht bedenklicher als die der etwa 200.000 täglichen Berufspendler», argumentiert sie. Am wichtigsten ist es, «die Gesetze und die Regeln der Länder, die Sie besuchen, einzuhalten, wie zum Beispiel Beschränkungen für die Anzahl der Kunden in den Geschäften.»

Es findet zudem ein Austausch zwischen den lokalen Behörden statt. «Ich habe während der Krise oft mit Malu Dreyer (Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz) und Jean Rottner (Präsident des Regionalrates Grand Est) gesprochen und es wurde eine Arbeitsgruppe der Großregion für Covid-19 gegründet», sagt Corinne Cahen. Von einer Verschärfung der Grenzkontrollen könne aber keine Rede sein. Jedes Land mache – entgegen Cahens Hoffnung – noch immer seine eigenen Regeln.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)