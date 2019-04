Bei der Adem wurden 90.000 Euro unterschlagen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem die luxemburgische Arbeitsagentur (Adem) am 17. April bekanntgab, dass sie von einem Fall der Veruntreuung erschüttert wurde, brachte Arbeitsminister Dan Kersch am Montag mehr Licht in den Fall.

«Innerhalb von sechs Wochen wurden 90.000 Euro unterschlagen», so der LSAP-Politiker in einer Sitzung des zuständigen parlamentarischen Ausschusses. Der Verdächtige sei kein Mitarbeiter der Adem, sondern ein Mitarbeiter eines Privatunternehmens, von dem Angestellte innerhalb der Agentur befristet arbeiten. Der Betrug wurde aufgedeckt, weil der Verdächtige Fehler begangen hatte, die das Alarmsystem meldete.

Linke kritisiert Personalpolitik

Marc Spautz, CSV-Abgeordneter und Vizepräsident des Arbeitsausschusses, freute sich, dass das Warnsystem funktioniert hat. Er forderte die Adem jedoch auf, mehr in die Digitalisierung zu investieren.

Marc Baum (Déi Lénk), Mitglied des Arbeitsausschusses, hinterfragte die Einstellungspolitik der Adem: «Wie ist es möglich, dass eine öffentliche Einrichtung wie diese Zeitarbeiter von privaten Unternehmen in Anspruch nimmt, anstatt intern Arbeitsplätze zu schaffen?» Kersch erklärte, dass diese Praxis seit der Stahlkrise der 1970er-Jahre angewandt werde. Ehemalige Mitarbeiter seien somit bei der Adem befristet beschäftigt, ohne eingestellt zu werden. Nach Baums Ansicht entsprechen diese Praktiken nicht den Standards einer modernen öffentlichen Einrichtung.

(Olivier Loyens/L'essentiel)