Die Eisbahn in der Hauptstadt nimmt Gestalt an

Die Arbeiten an der Eisbahn in Luxemburg-Stadt gehen voran. Wegen der Corona-Krise haben die Behörden die üblichen «Winterlights» umgestellt – und so steht die Bahn dieses Jahr nicht auf dem Knuedler, sondern im größeren Kinnekswiss Park.

Der Großteil der Anlage ist bereits vor Ort. Die Holzkonstruktion mit der Eisbahn und dem überdachten Teil steht bereits, die Skulpturen, Beleuchtung, Dekoration und allem voran natürlich das Eis fehlen noch.

Die Bahn wird vom 19. November bis zum 2. Januar geöffnet sein.

(jg/L'essentiel)