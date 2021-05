Todesfälle nach Impfung hatten andere Ursachen

Bisher haben die Gesundheitsbehörden in Luxemburg keinen Zusammenhang zwischen der Impfung und einem Todesfall gefunden, versicherte am Mittwoch Jean-Claude Schmit, der Direktor der Gesundheitsbehörde, während einer Pressekonferenz mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP).

Seit Beginn der Impfkampagne am 28. Dezember wurden den «Behörden 1355 Nebenwirkungen gemeldet», so Schmit. Die meisten davon seien «trivial», in 200 Fällen seien sie «etwas ernster» gewesen. Als Beispiel nannte er eine starke Allergie im Zusammenhang mit dem Vakzin. Die Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert, konnte aber schnell wieder nach Hause zurückkehren.

Insgesamt wurden den Behörden fünf Todesfälle «in den Tagen nach der Impfung» gemeldet. Nach umfassenden Untersuchungen konnte jedoch festgestellt werden, dass es bei vier von ihnen keinen kausalen Zusammenhang gab. «Das waren Menschen, die bereits schwere Krankheiten hatten, zum Beispiel eine Herzerkrankung.» Der verbleibende Fall wird derzeit im Rahmen einer Autopsie überprüft.

(jg/L'essentiel)