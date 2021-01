Einwohner sollen Urlaub in Luxemburg machen

Die Verpflichtung beim Boarding eines Flugzeugs nach Luxemburg einen negativen Covid-19-Test vorzuweisen, «wirft Fragen im Bezug auf Auslandsreisen auf», wie Tourismusminister Lex Delles (DP) in einem Gespräch mit L’essentiel betonte. Er ist der Meinung, dass diese Maßnahme «aufgrund der kritischen Situation insbesondere mit der Verbreitung der unterschiedlichen Virus-Varianten» gerechtfertigt sei.

Der Minister fordert deshalb die Einwohner Luxemburgs dazu auf, sich folgende Frage zu stellen: «Ist meine Urlaubsreise in ein Land, in dem ein höheres Infektionsrisiko besteht, unbedingt nötig?». Darüber hinaus rät er der Bevölkerung stattdessen «in Luxemburg Urlaub zu machen, wo es zahlreiche Highlights zu entdecken gibt» – ohne sich den Kopf mit Reisebeschränkungen zu zerbrechen.

Die Tendenz zum «Staycation» sei laut Delles bereits im vergangenen Sommer zu beobachten gewesen – «mit einem Anstieg der Besucherzahl in den beliebtesten Standorten des Landes. So haben Freizeistandorte ein Plus von 40 Prozent und Schlösser +60 Prozent verzeichnen können. Außerdem haben sowohl Einwohner als auch Grenzgänger von einem 50-Euro-Übernachtungsgutschein profitieren können, dessen Gültigkeit übrigens bis zum 18. April 2021 verlängert wurde. Nach Angaben des Ministers seien bisher 100.000 der insgesamt 700.000 Gutscheine eingelöst worden.

(jg/L'essentiel)