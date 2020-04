388 Patienten werden zu Hause überwacht

Zusätzlich zu den Krankenhauspatienten werden auch mit dem Coronavirus infizierte Personen überwacht, die sich zu Hause erholen. Das geschieht jedoch aus der Ferne. Mit Hilfe des Patientenfernüberwachungs-Tools, Maela, das seit dem 30. März in ganz Luxemburg im Einsatz ist. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung mit.

Es wird in allen Krankenhäusern, im Rehazentrum Colpach und auf einer zentralen Plattform des Gesundheitsamt eingesetzt und richtet sich sowohl an Patienten, die zu Hause isoliert sind, als auch an diejenigen, die gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Bis zu diesem Donnerstag wurden 388 Patienten durch dieses Programm begleitet.

Begrenzung der Ausbreitung des Virus

Diese Nachsorge durch ein Team des Gesundheitsamtes ziele darauf ab, einen möglichen Hilfsbedarf oder eine Verschlechterung der Situation des Patienten frühzeitig zu erkennen, erklärt das Ministerium. «Auf diese Weise ist es möglich, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Überlastung der Strukturen des Gesundheitswesens zu verringern und gleichzeitig den Patienten eine Betreuung durch qualifiziertes Fachpersonal in völliger Sicherheit zu bieten», heißt es in der Erklärung weiter.

Sobald der Patient freiwillig in dieses nationale Telemonitoring-System aufgenommen wird, muss der Patient zwei Wochen lang täglich einen kurzen medizinischen Fragebogen ausfüllen. Die Aufnahme erfolgt durch das entlassende Krankenhaus oder durch des Gesundheitsamt, wenn ein Test positiv ist.

(ol/L'essentiel)