Kein grünes Licht für Umgestaltung der Ampeln

Sollte Luxemburg nicht seinen Nachbarn folgen und die Verkehrsampeln mit weiteren Optionen ausstatten? So lautet die parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Claudine Konsbruck (CSV). Sie nennt zwei Beispiele von anderen europäischen Ländern. Einerseits die Fußgängerampel mit Countdown-Timer. Die gibt dem Fußgänger die Zeit an, wann die Ampel auf grün springt beziehungsweise wie lange sie noch grün ist.

«Es gibt Hinweise darauf, dass die Angabe der Wartezeit verhindert, dass Fußgänger bei roter Ampel die Straße betreten», so Konsbruck. Im Jahr 2017 verunglückten in Luxemburg insgesamt 176 Fußgänger, vier davon tödlich. In 58 Prozent der Fälle war der Fußgänger für die Entstehung der Kollision verantwortlich.

Schnellere Reaktion durch rot-gelbes Licht

Das zweite System ist wird bereits in Deutschland, der Schweiz und in Großbritannien verwendet. Ein rot-gelbes Licht leuchtet, kurz bevor die Ampel auf grün schaltet. «Rot-gelb ermöglicht es dem Fahrer, schneller zu reagieren und so rechtzeitig loszufahren. Außerdem ermöglicht es dem Radfahrer, bei grün gleich zu sein», meint Konsbruck. Nach Ansicht der Abgeordneten würden solche Innovationen eine bessere Verkehrsflüssigkeit gewährleisten.

«Geteilte Meinungen über die Ergebnisse der Studien»

Der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, François Bausch, kann sich damit nur teilweise anfreunden. Obwohl er einsieht, dass der Countdown-Timer für Fußgänger positive Ergebnisse aufweist («Die Zahl der Unfälle bei roten Licht gingen um etwa ein Drittel zurück»), teilte der Grünen-Politiker mit, dass die Beurteilungen über die Resultate der Studien verschieden seien. Allerdings kritisiert er ihren «systematischen» Einsatz. In Bezug auf das rot-gelbe Licht weist Bausch darauf hin, dass - gemäß der Straßenverkehrsordnung - «gelb anordnet, dass man auf das nächste Zeichen warten muss». Daher wäre es notwendig, die Verkehrsregeln zu ändern, um dieses System in Betrieb nehmen zu können.

Bausch glaubt, dass die Einführung von rot-gelb an Verkehrsampeln in Luxemburg nur wenig oder gar keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben würde. Er bevorzuge das Projekt der Bauverwaltung zur nationalen und zentralen Verwaltung von Ampeln im Staatsnetz, das von einem Computer gesteuert wird und einen besseren Verkehrsfluss gewährleisten soll.

(MC/l'essentiel)