Auchan will Hunderte neue Stellen besetzen

An der Cloche d'Or entsteht ein neuer «Auchan Hypermarket». Auf der neuen 75.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werden nicht nur der Supermarkt selbst, sondern auch zahlreiche kleinere Läden untergebracht. Um dem Kundenansturm stand zu halten, braucht es am Ban de Gasperich künftig einige Hundert Arbeitskräfte.

Mehr als 500 Jobs sollen am kommenden Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr im Parc Hôtel Alvisse beim «Jobday», einer Börse von der Arbeitsagentur Adem und dem Kooperationsnetzwerk Eures, vergeben werden. «Wir gehen davon aus, dass wir noch mehr Stellen anbieten können. 500 werden es aber mindestens sein», betont eine Sprecherin der Adem im Gespräch mit L'essentiel. Alleine Auchan wolle mehrere Hundert Stellen besetzen.

Unterschiedliche Stellen

Am Dienstag hatten sich schon rund 700 Arbeitssuchende für die Jobmesse angemeldet. Der Donnerstagvormittag ist für sie reserviert. Die Anmeldung ist weiterhin per Mail möglich. «Wir rechnen mit mehr Interessenten, als es Plätze gibt. Aber am Nachmittag ist die Messe für die Öffentlichkeit zugänglich», so die Adem-Sprecherin weiter.

Die Palette an Jobangeboten sei breit, da etwa 35 Geschäfte Personal suchen: «Es werden Verkäufer, Kassierer, Lagerarbeiter aber auch Kräfte in der Gastronomie gesucht.»

Das neue Einkaufszentrum nimmt Gestalt an:

(jw/L'essentiel)