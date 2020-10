«Rekordverdächtige Investitionen» im Jahr 2021

Finanzminister Pierre Gramegna hat am Mittwoch in der Abgeordnetenkammer den Gesetzentwurf zum Staatsbudget für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt. «Ein Budget mit dem weiterhin die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 unterstützt werden», so die Regierung, die «eine nachhaltige Neubelebung der Wirtschaft fördern will».

Die Investitionsquote wird im kommenden Jahr «bei 4,3 Prozent des BIP, also 2,7 Milliarden Euro» liegen, ein historischer Höchstwert (ohne zusätzliche Investitionen in Zusammenhang mit der Pandemie im Jahr 2020). Vor der Krise lag dieser Wert bei rund 3,7 Prozent des BIP.

«Es handelt sich hierbei um ein außergewöhnliches Budget für eine außergewöhnliche Zeit», kommentierte Pierre Gramegna den Haushaltplan. Und das «dank rekordverdächtiger Investitionen».

+++Update folgt+++

(nc/L'essentiel)