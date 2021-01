Junge Autofahrer treffen sich nach 23 Uhr zum Driften

Die Polizei hat am Samstagabend sieben Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie nicht nur gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern auch gegen Ausgangssperre verstoßen hatten.

Die jungen Fahrer hatten sich auf dem Parkplatz Deichs in Ettelbrück zum Driften im Schnee versammelt. «Sie sind gedriftet und haben gefährliche Fahrmanöver durchgeführt», heißt es seitens der Polizei. Die Fahrer müssen jeweils 300 Euro Strafe zahlen, weil sie sich nicht an die Ausgangssperre (23 Uhr) gehalten haben. In einem Fall wurde Strafanzeige erstellt, schreibt die Polizei weiter.

(L'essentiel)