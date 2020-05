Kreative Lösungen gegen den Umsatzeinbruch

Vor der Coronavirus-Krise war die Herstellung von Plexiglasprodukten bei LuxVisual «eher unspektakulär». «Beschilderung, Dekoration, aber überhaupt keine Gesundheitsschutz-Einrichtungen», sagt Olivier Plumet, Direktor der Großformatdruck- und Schneidefirma mit Sitz in Cloche d'Or in Luxemburg-Stadt. Angesichts der starken Nachfrage an Plexiglas-Schutzwänden durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen, hat LuxVisual seine Produktion allerdings angepasst.

Denn plötzlich waren die Schutzwände überall gefragt. «Dies erforderte zunächst viele Überlegungen bezüglich der Gestaltung der Wände, ihren Zuschnitt und ihre Formgebung, um ein qualitativ hochwertiges und wirtschaftlich tragfähiges Produkt zu erhalten», meint Olivier Plumet. Mit seinem Partner Julien Gottstein nutzte er seine Netzwerke und Beziehungen zu Lieferanten, um ein Material zu erhalten, das sehr schnell sehr begehrt wurde: Plexiglas. «Wir mussten manchmal das Risiko eingehen, ganze Paletten mit Rohstoffen zu kaufen und den doppelten Preis zu bezahlen», meint er.

Umsatzeinbruch trotz Produktionsumstellung

Trotzdem: Die Werkstätten waren in der Lage, bis zu 100 Teile pro Tag herzustellen. «Wir hatten Spitzenwerte, abhängig von den Ankündigungen der Regierung». Da sich der Absatz auf das Großherzogtum konzentrierte, landeten die neuen Produkte in lokalen Geschäften, europäischen Institutionen und großen, etablierten Unternehmen. An den Umsatz vor der Krise konnte des Unternehmen aber dennoch nicht anknüpfen. «Wir haben zwar eine große Stückzahl verkauft, unser Umsatz ist aber nach wie vor um etwa 50 Prozent zurückgegangen», bemerkt Olivier Plumet.

Schon allein aus diesem Grund warten die Unternehmer ungeduldig darauf, zur normalen Produktion und somit zur Tagesordnung zurückzukehren. In der Zwischenzeit bleibt LuxVisiual kreativ und wird mit dem Sublimationsdruck personalisierter Masken beginnen – und weiterhin versuchen, neue Impulse aus dieser Krise zu ziehen.

(L'essentiel)