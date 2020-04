Luxemburg verdient Geld mit Corona-​​Anleihe

Wenn man als Normalbürger einen Kredit bei der Bank aufnimmt, dann muss man dafür Geld bezahlen. Zwar sind die Zinsen derzeit historisch niedrig, aber ein bisschen was muss man immer bezahlen. Als Staat kann man bei der Refinanzierung der eigenen Ausgaben oft besser davon kommen. In der Corona-Krise hat Luxemburg mit seinen milliardenschweren Hilfsprogrammen einen großen Finanzbedarf. Um diesen zu decken hat das Finanzministerium erfolgreich eine Anleihe über 2,5 Milliarden Euro platziert. Das teilte das Ministerium am Mittwochnachmittag mit.

Das Darlehen bestehe laut der Mitteilung aus zwei Tranchen. Die erste Tranche hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro und läuft über fünf Jahre, die Zweite in Höhe von einer Milliarde Euro läuft über zehn Jahre. Der durchschnittliche Zinssatz liege bei minus 0,035 Prozent, mit anderen Worten: Luxemburg wird für die Krisenhilfe bezahlt. Der Verkauf der Anleihe habe zu einem Gewinn für den Staatshaushalt geführt, schreibt das Finanzministerium. Die Anleihe wurde am 21. April am Finanzmarkt platziert und die Käufer rissen sich um die Papiere. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Anteile verkauft und die Anleihe sogar überzeichnet – es gab also mehr Interessenten als Anleihen.

Finanzminister Pierre Gramegna (DP), zeigte sich zufrieden mit dem Verkauf der Anleihe: «Sowohl der große Nachfrageüberhang als auch der negative Zinssatz spiegeln das Vertrauen der Investoren in Luxemburg, eines der wenigen ‹AAA›-Länder, und in seine Fähigkeit wider, die gegenwärtige Krise nachhaltig zu überwinden.»

(LH/L'essentiel)