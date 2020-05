Das erste Bild von Prinz Charles kommt via Skype

View this post on Instagram

C’est avec beaucoup d’émotion que S.A.R. le Grand-Duc héritier s’est exprimé quelques heures après la naissance de son fils, le Prince Charles. ⠀ ⠀ © Cour grand-ducale / Freelens / Sophie Margue⠀ #GrandducalBaby #Bébégrandducal #PrinceCharles⠀ #MonarchieLu #Coupleheritier