Luxemburgs «Nana» ist zurück in der Stadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie ist wieder da! Die Pop-Art-Plastiken von voluminösen Frauen der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle sind weltweit berühmt. Luxemburgs «Nana» ist an diesem Mittwoch an an den Royal Hamilius zurückgekehrt. Die Skulptur musste 2011 wegen Bauarbeiten demontiert werden.

Während der Arbeiten ist die «Nana» gereist. «Zuerst war sie in unserem Lager untergebracht», sagt Boris Fuge von den städtischen Museen. «Vor einem Jahr ging sie dann nach Duisburg zu einem Spezialisten für die Skulpturen von Niki de Saint Phalle.»

Letzter Umzug?

Dort wurde die «Nana» überarbeitet, was nach Jahren der Verschmutzung durch den Verkehr auf dem Royal Boulevard notwendig war. Nach acht Jahren ist die Skulptur nun zurück. Der Umzug wurde von Gisèle Reuter, der Hauptrestauratorin der Museen der Stadt Luxemburg, überwacht. Möglicherweise ist dies aber nicht der letzte Umzug für das Kunstwerk. Falls die Arbeiten am Postgebäude dies erfordern, wird sie erneut den Standort wechseln.

Besucher müssen sich noch gedulden. Sie Skulptur ist ab dem am 4. Oktober wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

(jw/L'essentiel)