Krise wirkt sich auf manche Sektoren noch jahrelang aus

Tourismus, Horesca, Veranstaltungen, Reisebüros, Einzelhandel, kulturelle Aktivitäten... Für bestimmte Wirtschaftszweige, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind, könnte das Licht am Ende des Tunnels noch in weiter Ferne liegen. Die Handelskammer rechnete auf einer Pressekonferenz am Dienstag damit, dass sich die Auswirkungen auf diese Sektoren noch «über die Jahre 2021 und 2022 hinaus erstrecken könnten».

«Einige Unternehmen in diesen Sektoren werden sich möglicherweise nicht mehr erholen können», bedauerte Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer. Daher fordere man die Regierung auf, diesen Sektoren mehr administrative Unterstützung zu geben. Gleichzeitig befürchte man, dass die Erhöhung des sozialen Mindestlohns um 2,8 Prozent ab 1. Januar «schädlich für die Erholung» sein könnte, so Thelen. Die Einmalprämie von 500 Euro pro Unternehmen und pro Mitarbeiter (insgesamt 20 Millionen Euro) sei zwar beachtlich, aber nicht ausreichend. Die Kammer plädierte in diesem Zusammenhang für eine «volle Kompensation» der Maßnahme durch die Regierung. Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte diese Erhöhung mit der «Unterstützung für die Schwächsten» und dem «sozialen Zusammenhalt» begründet.

Auf der anderen Seite gebe es auch Branchen, die der Krise trotzen, stellte die Handelskammer fest. «Das ist der Fall beim Finanzsektor, der sich in den letzten Jahrzehnten diversifiziert und kontinuierlich entwickelt hat», betonte Christel Chatelain, Leiterin der Wirtschaftsabteilung der Kammer. «2021 könnte dort ein deutlich schwierigeres Jahr werden als 2020, aufgrund des verzögerten Effekts von Kunden, die infolge der Krise in Zahlungsverzug geraten (Insolvenzen...)». Die Handelskammer erwähnte auch die Sektoren Bau, Industrie oder Informations- und Kommunikationstechnologie. «Die mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung wird maßgeblich von der Impfstrategie im Jahr 2021 abhängen, die hoffentlich effizient und schnell sein wird», so Thelen.

