«Leider hat die Krise einige Projekte verzögert»

Etwas mehr als drei Jahre nach seinem Amtsantritt im Rathaus von Esch/Alzette zieht Bürgermeister Georges Mischo (CSV) eine erste Bilanz.

L'essentiel: Zwingt Sie die Krise, einige Projekte zu überarbeiten? Georges Mischo, Bürgermeister von Esch/Alzette: Einiges musste verschoben werden, da wir durch die Kürzung des staatlichen Stiftungsfonds und die Senkung der Gewerbesteuer 22 Millionen Euro weniger zur Verfügung hatten. So wurden zum Beispiel die Arbeiten für den Anbau eines Wellness-Centers an das Schwimmbad und die Häuser aus dem Baamhaiser-Projekt verschoben. Die Eröffnung der Schule Wobrecken wird voraussichtlich erst im Herbst 2023 und nicht 2022 stattfinden. Erfreulicherweise sind zwei Drittel der im Koalitionsprogramm geplanten Projekte zur Halbzeit bereits abgeschlossen.

Was ist an Steuern oder Krediten geplant? Wir haben einen Kredit von bis zu 24 Millionen Euro vorgesehen. Die Freigabe des Geldes erfolgt in Abhängigkeit von der Fertigstellung der verschiedenen Projekte. Bei den aktuellen Zinsen ist es kein Problem, einen Kredit aufzunehmen. Wenn die Gemeinde es jetzt nicht tut, wird sie es nie tun!

Wo sind die Projekte, die mit Esch 2022 zusammenhängen? Diese Investitionen können nicht aufgeschoben werden. Da gibt es die Residenz Bridderhaus, das ehemalige Kino Ariston oder den Espace Lavandier (Konschthaal). Einige der Veranstaltungen werden nicht stattfinden können, wenn die Situation so weiter andauert. Die Teams arbeiten an einem Plan B, aber die Veranstaltung in Esch 2022 wird nicht verschoben, denn das würde mindestens fünf Millionen Euro kosten, zusätzlich zu den zehn Millionen, die die Stadt bereits zugesagt hat, und den 40 Millionen, die vom Staat kommen.

Der letzte allgemeine Bebauungsplan (PAG) war geprägt von einer Kontroverse zum Thema Wohnen... Wir haben 50 Wohnemeinschaften genehmigt, das betrifft etwa 250 Personen. Ich habe mich immer für sichere Wohngemeinschaften eingesetzt. Ich erinnere daran, dass es 2018, in meinem ersten Jahr als Bürgermeister, acht Brände gab. Das hätte dramatisch sein können.

Die LSAP-Opposition hat Ihren Ansatz sehr kritisch gesehen. Sie wollen immer mehr Mitbewohner, mehr Menschen, aber mit weniger Dichte. Das ist widersprüchlich!

Was tun Sie, um die Sicherheit in Ihrer Gemeinde zu verbessern? Bei 36.000 Einwohnern muss in Esch einiges passieren, das ist nicht schlimmer als anderswo. Jede Stadt hat ihre Probleme. Wir arbeiten gut mit der Polizei zusammen. Wir haben im Rahmen des Präventionskomitees Treffen mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei gehabt. Wir werden ein Dutzend Polizisten mehr kriegen.

(jg/L'essentiel)