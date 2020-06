Mehrere Schüler positiv auf Corona getestet

«Seit der Wiederaufnahme der Aktivitäten im Sekundarschulwesen (4. Mai 2020, Anmerkung der Redaktion), sind elf Personen, neun Schüler und zwei Lehrer, positiv auf das Coronavirus getestet worden», diese Bilanz zog Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Montag in einer parlamentarischen Antwort auf die Frage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen und Georges Mischo. Die jüngsten Fälle «ereigneten sich vor kurzem in einem Lycée in der Hauptstadt», wie der Minister weiter mitteilt, ohne ein genaues Datum zu nennen.

In diesem Fall waren drei Schüler derselben Klasse positiv getestet worden. Dies sei überhaupt das zweite Mal, dass mehr als ein Schüler in der derselben Klasse positiv getestet worden ist, «ohne dass auf eine Ansteckung innerhalb der Klasse selbst geschlossen werden kann». Daraus folgert das Ministerium, dass «die Schulen keine Quelle für Ansteckungen in unserer Gesellschaft», seien.

Schulschließungen kein Thema

Diese Ansteckungen haben nicht zur Schließung von Schulen oder Klassenzimmern geführt. Die Gesundheitsdirektion habe die Betroffenen «isoliert», und die «Kontaktpersonen ermittelt», wie es in der Antwort des Ministers weiter heißt. «Personen die engen Kontakt» mit einem der Betroffenen hatten, hätten sich in Quarantäne begeben müssen. Die Personen wurden am fünften Tag der einwöchigen Isolation auf Corona getestet. Nach einem negativen Test konnten die Personen nach Ablauf der Isolationszeit wieder die Schule besuchen. Bei positiven Testergebnissen habe man die Personen entsprechend weiterhin isoliert.

Menschen, die weniger engen Kontakt zu den Infizierten hatten, konnten weiterhin zur Schule oder zur Arbeit gehen. Diesen Personen wurde jedoch nahegelegt, die eigene Gesundheit und mögliche Symptome im Blick zu halten und zweimal täglich Temperatur zu messen. Auf eigenen Wunsch konnten sich auch diese Menschen einem freiwilligen Test unterziehen. Nach Auskunft des Ministers gebe es derzeit keine Pläne, alle Schüler und Angestellten eines Lycées im Falle einer Infektion in der Schulgemeinschaft zu testen. Demnach seien auch Schulschließungen kein Thema, hält Claude Meisch fest. Er versichert, dass «die Sicherheit aller Beteiligten im Bildungswesen gewährleistet ist».

(JW/L'essentiel)