CFL liegt hinter der SNCB, aber vor der SNCF

Welche Bahnunternehmen sind am fahrradfreundlichsten? Die European Cyclists' Federation (ECF) – die 500.000 Mitglieder in rund 40 Ländern hat – hat eine eigene Rangliste erstellt. Das deutsch-niederländische Konsortium NS-DB, das die Strecke Amsterdam-Berlin betreibt, liegt an der Spitze, gefolgt von der belgischen SNCB und der schweizerischen CFF.

Die CFL hingegen liegt mit 29 von 50 möglichen Punkten nur auf Platz 11. Vor allem, weil es keinen Mitservice gebe. Bei anderen Kriterien ist die CFL durch ihr kostenloses Angebot laut ECF gut aufgestellt. So gebe es auch genügend Platz für Zweiräder in den Zügen. Die Website wiederum sei ausbaufähig bei den Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch) sowie den angebotenen Funktionen wie beispielsweise der Fahrtenplanung.

Auf die Probleme europäischer Radfahrer, die mit dem Fahrrad reisen wollen hatte die ECF bereits hingewiesen: Der Verband hatte festgestellt, dass man von Luxemburg nach Paris elf Stunden und drei Umstiege benötigt. Ohne Fahrrad sind es 2,14 Stunden.

