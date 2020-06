Polizei nimmt die Motorradfahrer ins Visier

En sécurité sur la moto

Campagne nationale de sécurité routière



Durant les prochaines semaines, la Police marquera une présence accrue sur les trajets utilisés fréquemment par les motocyclistes.



Nous vous informerons en détail sur le casque&la sécurité: https://t.co/5gbeb3vYZc pic.twitter.com/95guoisVNn — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 19, 2020

Die Beamten der Police Grand-Ducale wollen in den kommenden Tagen auf den beliebten Motorradstrecken im Großherzogtum verstärkt kontrollieren. Dabei geht es darum sicherzustellen, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

«Laut zahlreichen Studien sind Motorradfahrer viel gefährdeter als andere Verkehrsteilnehmer. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei einem Unfall sterben, ist sieben Mal höher», teilt die Polizei mit. Motorradfahrer seien für Autofahrer oft schlecht zu sehen, da sie sich oft im «toten Winkel» befinden. Außerdem sei ihre Geschwindigkeit schwer einzuschätzen, viele Fahrer würden auch ihre Fähigkeiten überschätzen.

Im Jahr 2019 starben drei Motorradfahrer auf den Straßen des Landes, im Vergleich zu neun im Jahr 2018. Am vergangenen Samstag ereigneten sich in Luxemburg zwei schwere Motorradunfälle. Eine Person befand sich danach in einem kritischen Zustand.

