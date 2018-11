Das droht Eltern bei einem Klaps auf den Hintern

Seine Kinder mit Schlägen zu erziehen, ist in Luxemburg seit dem Jahr 2008 verboten. Aber werden Eltern, die ihre Kinder schlagen auch tatsächlich dafür bestraft? «Es gibt in der Tat Bestimmungen im Strafgesetzbuch, die dies ermöglichen», sagt Claude Janizzi, zuständig für die Rechte der Kinder im Bildungsministerium. Tatsächlich sieht Artikel 401 vor, dass Kinder unter 14 Jahren nicht geschlagen werden dürfen.» Das Gesetz sieht bei Zuwiderhandlung eine Strafe von ein bis drei Jahren Haft und eine Geldstrafe von 251 Euro bis 2500 Euro vor. Ein leichter Klaps auf den Po sei davon ausgenommen.

Das Problem an der Gesetzeslage: Was ist ein leichter Klaps und was körperliche Gewalt? Das Justizministerium erklärt: «Wenn das geschlagene Kind keinen Schaden nimmt, spricht das Gesetz von leichter Gewalt. Das wird durch Artikel 563 des Strafgesetzbuches geregelt. Dieser Text sieht lediglich ein Bußgeld in Höhe von 25 bis 250 Euro vor.» Die Durchsetzung des Gesetzes sei allerdings kaum möglich, weil dafür «in jedem Haushalt ein Polizist eingesetzt werden müsste.»

Eltern, die Schwierigkeiten mit der Erziehung ihrer Kinder haben, bietet das Nationale Kinderbüro die Möglichkeit, sich an einen Erzieher zu wenden, der ihnen Alternativen zu körperlicher Bestrafung aufzeigt. Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt sind, können sich an das Kanner-Jugendtelefon (KJT) wenden. Dort erhalten sie Beratung und psychologische Unterstützung. Das Ombudskommitee für die Rechte der Kinder (ORK) nimmt ebenfalls Beschwerden entgegen und fungiert als Schlichter.

(Olivier Loyens/L'essentiel)