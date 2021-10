Polizei-​​Generaldirektor ist pro Bodycam

Die großherzogliche Polizei hat am Dienstag, den 5. Oktober 2021, den Tag des Schutzpatrons Sankt Michael gefeiert und damit der im Einsatz gefallenen Mitarbeiter gedacht. Bei der Zeremonie im Grand Théâtre in Luxemburg sprach sich der Generaldirektor der Polizei, Philippe Schrantz, für den Einsatz von Bodycams als Instrument «zum Schutz der Polizei und zur Transparenz für die Bürger» aus.

Die Diskussion über den Einsatz von Bodycams schwelt in Luxemburg schon lange, doch nach dem Polizeieinsatz am 31. Juli 2021, bei dem ein Mann, der einen Polizisten mit dem Messer attackiert hatte, zu Tode kam, hat sie an Fahrt aufgenommen. War der Schutzwaffeneinsatz richtig oder unverhältnismäßig? Befürworter wollen mithilfe der Kameras solche Fragen leichter klären und spekulieren auf mehr Sicherheit – für Bürger und Polizei.

Das Ministerium für innere Sicherheit ist nach eigenen Angaben inzwischen daran, die Rechtsgrundlage für Bodycams zu schaffen.

(L'essentiel)